Homem-bomba gastou R$ 1,5 mil em fogos antes de atentado ao STF

Francisco Wanderley Luiz, o homem que morreu após realizar um ataque com explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira (13), gastou mais de R$ 1,5 mil em fogos de artifício nos dias 5 e 6 de novembro em uma loja de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele teria modificado os artefatos de forma caseira para torná-los mais potentes, o que sugere que o atentado foi cuidadosamente planejado.

De acordo com o site Metrópoles, a Inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou que Francisco, também conhecido como Tiü França, realizou duas compras: uma de R$ 295 no dia 5 de novembro e outra de R$ 1.250 no dia seguinte, 6 de novembro. Câmeras de segurança da loja registraram a presença do homem, que aparece com uma caixa de fogos sobre o balcão antes de deixar o estabelecimento.

Os comerciantes da loja prestaram depoimento à polícia e colaboram com a investigação do crime.

Ato planejado

Francisco Wanderley Luiz saiu de Santa Catarina há três meses, tendo se mudado para o Distrito Federal. Ele alugou um imóvel em Ceilândia, onde residia desde junho de 2024, embora já pagasse o aluguel desde o ano anterior.

Antes do atentado, o homem-bomba fez uma série de publicações nas redes sociais, nas quais deixava claro seu plano de ataque. Em uma dessas mensagens, publicada na véspera do atentado, ele escreveu: “Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc. Início 17h48 horas do dia 13/11/2024… O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte!!!”

Antes de se mudar para Brasília, Francisco disse a um de seus filhos que estava se mudando a trabalho, alegando também “problemas pessoais com a mãe”. A mesma justificativa foi dada ao caseiro de sua residência em Rio do Sul (SC), que relatou que o patrão havia dito que iria “passar um tempo na praia” para “dar uma descansada”. Tanto o filho quanto o caseiro afirmaram que Francisco estava abalado e passava por dificuldades emocionais.