Ônibus pega fogo, perde controle e explode ao atingir poste; veja

Usuários do transporte público de São Paulo tomaram um susto na tarde de hoje (25). Um ônibus que transitava na região de Cidade Dutra teve pane elétrica, perdeu o controle e atingiu um poste, explodindo logo em seguida.

O incidente ocorreu próximo à Avenida Presidente João Goulart, no fim da manhã. Ao menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Por volta das 14h30, o fogo já havia sido controlado.

Assim que notaram o início das chamas, os passageiros e o condutor do transporte, que fazia a linha Jardim Alpino/Estação Grajaú, desembarcaram.

Logo depois, o ônibus desgovernado desceu a rua. Nas redes sociais, há vídeos que mostram o coletivo tomado por chamas e desgovernado na avenida. O meio de transporte só para após bater em um poste de rede elétrica. Veja: