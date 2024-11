Tragédia com ônibus escolar deixa 23 mortos em Alagoas

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar deixou 23 mortos e dezenas de feridos na tarde deste domingo (24/11), na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas. De acordo com as equipes de resgate, o veículo caiu em uma ribanceira de cerca de 20 metros enquanto subia a estrada de acesso ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares.

O ônibus transportava cerca de 40 passageiros, incluindo crianças, adolescentes e integrantes de um grupo de capoeira que se dirigiam ao local para participar do projeto cultural "Pôr do Sol Cultural", realizado aos domingos em novembro. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do veículo em um trecho da via, resultando no capotamento.

VEJA MAIS

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para o local, incluindo o uso de um helicóptero para resgate. Antes da chegada dos socorristas, moradores e membros da Guarda Florestal já ajudavam as vítimas na área de difícil acesso.

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) informou que 20 sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Regional da Mata, onde estão recebendo atendimento médico. A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades locais.