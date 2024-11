Quatro pessoas morrem e 15 ficam feridas após ônibus de turismo tombar em rodovia na Bahia

Quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um acidente de ônibus com cerca de 40 pessoas na BR-110 que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11), na zona rural de Catu, cidade da Região Metropolitana de Salvador. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que 11 vítimas foram levadas para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, cidade que fica a 29 km de distância de Catu.

O acidente ocorreu por volta das 3h10, no km 357, após o motorista perder o controle do veículo, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ônibus saiu de Aracaju, em Sergipe, e tinha como destino a cidade baiana de Madre de Deus. O local onde ocorreu o acidente é conhecido como "curva dos 40" e fica a cerca de 1h20 do destino final dos passageiros.

O motorista contou para os policiais que realizou uma manobra brusca para desviar de uma carreta que realizava ultrapassagem no sentido contrário. A pista onde ocorreu o acidente chegou a ficar parcialmente interditada por ao menos seis horas, mas já foi liberada.

De acordo com o Manual M-15 de Atendimento de Sinistros de Trânsito, a PRF tem um prazo de cinco dias consecutivos, sem contar o dia do acidente, para finalizar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT).