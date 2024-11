Ônibus que saiu de Belém sofre acidente após ser atingido por carreta no nordeste do Pará

Um ônibus que saiu de Belém com destino a Tucuruí, município da região sudeste do Pará, sofreu um acidente de trânsito na tarde de sábado (9/11), após ter sido atingido por uma carreta antes de chegar a Tailândia, nordeste do estado. Por sorte, não houve mortes. Apenas danos à lataria e aos vidros do transporte.

Para o portal Floresta News, uma passageira contou que o caso começou quando o ônibus tentou ultrapassar uma carreta. Nos relatos da mulher, o condutor do automóvel de carga, supostamente, estaria dificultando a ultrapassagem desde o início.

Assim que o ônibus que conseguiu passar à frente da carreta, o motorista do transporte, ao ser solicitado, deu passagem ao caminhoneiro, conforme o Floresta News. Foi quando, segundo a passageira, a carreta passou do ônibus e, possivelmente, começou a realizar manobras arriscadas na frente do veículo, tentando jogá-lo para fora da pista.

O motorista do ônibus decidiu para o transporte para evitar um acidente. No entanto, ainda de acordo com o portal Floresta News, o motorista da carreta voltou e, intencionalmente, bateu na frente do ônibus. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

A polícia chegou a ser acionada para tentar localizar o motorista da carreta. No entanto, até o momento, ele ainda não foi encontrado. Após a batida, os passageiros do ônibus aguardaram por outro ônibus enviado de Belém para completar a viagem até Tucuruí.

Com informações do Floresta News