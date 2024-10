Carro pega fogo no centro de Santarém e tem 'perda total'

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (28/10) no centro de Santarém, oeste do estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso e conteve as chamas que consumiram o automóvel. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.

Nas redes sociais foi compartilhado um vídeo que mostra o motorista retirando carga de piracuí, conhecida como farinha de peixe, da parte traseira do carro que fazia o transporte. Pelas imagens é possível ver as fortes chamas destruindo o automóvel.

VEJA MAIS

O sargento Galúcio, do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM), contou como a corporação soube do episódio. “Por volta das 6h30 estávamos assistindo o jornal local quando passou ao vivo as imagens das câmeras de segurança e lá verificou-se que tinha um carro fumaçando. Prontamente nos equipamos, corremos para o caminhão e já começamos a fazer o deslocamento”, disse o militar.

“Chegando ao local constatamos que o carro já estava muito atingido pelo incêndio. Infelizmente, foi perda total da parte dianteira do carro. Motor, estofamento da cabine de segurança, a célula de sobrevivência do carro foi tomada pelo fogo. Conseguimos salvar a parte da caçamba do carro”, acrescentou Galúcio.