Caminhão de mudança pega fogo na avenida Júlio César, em Belém

Um caminhão de mudanças pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23/1), na avenida Júlio César com a Brigadeiro Protásio, em Belém. A causa oficial do sinistro ainda não foi revelada, mas autoridades suspeitam que as chamas possam ter iniciado com um possível curto-circuito. Não houve feridos.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados ao caso, que aconteceu por volta das 11h. Motoristas que passavam pelo local registraram o trabalho dos bombeiros no controle do episódio. “Fogo, fogo”, diz um condutor. Pelas imagens é possível ver bastante fumaça branca saindo do compartimento de carga do caminhão, que ficou destruído após o CBMPA apagar as chamas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros sobre o caso. Em nota, a corporação informou que as chamas foram controladas. "Ninguém ficou ferido e a perícia foi solicitada. O veículo teve perda parcial", diz o restante do comunicado.