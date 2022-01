Empresário é assassinado com tiro na cabeça na frente da esposa e do filho

Um empresário foi morto a tiros na frente da esposa e do filho, após ação criminosa na noite do último sábado (15). Luiz Ferraz estava fechando o seu comércio e estava indo pra casa, que fica na parte de cima do empreendimento, quando foi surpreendido por assaltantes, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

A vítima havia fechado o comércio quando foi abordado pelos assaltantes. A esposa e o filho de 13 anos foram rendidos pelos criminosos. Ao pedir todo o dinheiro do dia para Luiz, um dos homens acabou atirando na cabeça do empresário, que chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu e morreu na manhã deste domingo (16).

Os bandidos pegaram o dinheiro e fugiram. A Polícia investiga o caso.