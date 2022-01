Empresário é morto a tiros; assassino cobrou dívida antes dos disparos

O empresário Reginaldo dos Anjos da Silva, de 49 anos, foi morto a tiros na manhã de sexta-feira (31). De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos teria reclamado de uma dívida antes de matar o homem. O crime foi testemunhado pela mãe da vítima, na capital sul mato-grossense. As informações são do portal Campo Grande News.

De acordo com o delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol), André Luiz de Mendonça Fernandes, o homem já havia terminado de limpar o salão da casa de eventos que era dono e estava saindo do local com a mãe.

"A mãe esperou em uma sombra e ele estava indo pegar o carro em um lava-jato ao lado, quando foi surpreendido pelo autor, que já chegou atirando", afirmou Mendonça. O homem chegou no local em uma motocicleta de cor preta. Ao descarregar a arma contra o empresário, reclamou de uma dívida, no entanto, a polícia afirmou que não tem detalhes. "Recebemos muitas informações e tudo será apurado", detalhou Mendonça.

O suspeito disparou 13 vezes contra a vítima. A perícia confirmou que mais de cinco atingiram o homem, sendo que o último acertou a cabeça de Reginaldo.

A mãe do empresário ficou em estado de choque ao presenciar o crime. A filha da vítima chegou minutos depois, também muito abalada. Ela explicou que o pai andava armado e acredita que ele poderia ter se defendido.

Além do salão de festas, Reginaldo também era proprietário de uma clínica odontológica e outros comércios em Campo Grande.

Testemunhas afirmam que o empresário emprestava dinheiro a juros, reforçando a hipótese de que o crime pode estar ligado a uma dívida. Ainda, que ele estaria com alta quantia em dinheiro quando foi morto, mas a informação não foi confirmada pela polícia.

O delegado André Luiz informou que Reginaldo tinha três passagens pela polícia, uma delas por estelionato. A polícia investiga quem foi o autor do crime.