Empresário assassinado em Castanhal: PC analisa imagens de câmeras para identificar suspeitos

A Delegacia de Homicídios de Castanhal investiga a morte do empresário Cairo Lindemberg Ribeiro Ferreira, de 25 anos, assassinado a tiros na noite de domingo (11), em frente à própria loja, localizada no centro do município. A vítima era sócia-proprietária de um estabelecimento de venda de celulares e eletrônicos. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram dois suspeitos em uma motocicleta vermelha, que fugiram logo após os disparos. A polícia analisa não apenas as imagens das câmeras da loja do empresário, mas também equipamentos imagens de monitoramento de estabelecimentos vizinhos, na tentativa de identificar os autores do crime.

De acordo com o delegado Guilherme Alves, responsável pelo caso, as investigações ainda estão em fase inicial. Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar a polícia na construção de uma linha consistente de apuração.

“Como ainda estamos no começo das investigações, as informações são bastante nebulosas. Neste momento, estamos inquirindo testemunhas relevantes e, a partir desses depoimentos, será possível estabelecer uma linha idônea de investigação”, afirmou o delegado.

O caso

O homicídio ocorreu às 19h38. O vídeo mostra quando Cairo saiu da loja e foi até seu veículo, que estava estacionado em frente ao estabelecimento. Ao entrar, ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu da moto e disparou várias vezes contra a vítima. Pelo menos quatro tiros atingiram Cairo, que ainda tentou sair do carro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.