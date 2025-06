Em Ananindeua, motociclista fica ferido ao ser atingido por linha de pipa

Um motociclista foi atingido por uma linha de pipa enquanto trafegava pela Estrada do Curuçambá, nas proximidades da curva da Eletronorte, no início da tarde desta quinta-feira (19). A vítima, que não foi identificada, foi socorrida por outros motociclistas e pedestres que passavam pelo local.

Em nota à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que não houve registro de ocorrência relacionada ao caso, e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também não foi acionado para prestar socorro.

Proibição

O uso de linhas de pipa com cerol comum ou cerol chileno é proibido em todo o estado do Pará, conforme a Lei Estadual nº 9.597, sancionada em 2022. A norma proíbe o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes compostas por vidro moído — conhecidas como cerol, linha chilena e similares —, independentemente da aplicação ou não do material nas linhas utilizadas para empinar ou soltar pipas.

O descumprimento da lei pode gerar multa de R$ 50. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis respondem pelo ato. Estabelecimentos flagrados comercializando esse tipo de linha podem ser autuados e multados em até R$ 5.000.

Cuidados

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, alguns cuidados essenciais para evitar acidentes com pipas incluem:

Utilizar apenas linhas de algodão, que são menos perigosas. Nunca usar fio de cobre ou linhas com cerol;

Ter atenção redobrada com motociclistas e ciclistas, pois mesmo linhas sem cerol podem causar acidentes graves;

Soltar pipas em locais abertos e afastados de fios ou antenas, como campos de futebol e parques;

Evitar soltar pipas em dias chuvosos ou com relâmpagos;

Jamais tentar retirar pipas presas em redes elétricas ou árvores, nem confeccionar pipas com papel laminado;

Não soltar pipas em lajes ou telhados, para evitar quedas;

Observar bem onde pisa, especialmente ao andar para trás, para não cair;

Se a linha arrebentar, verificar se o caminho é seguro antes de correr atrás da pipa;

Utilizar luvas para proteger as mãos durante a brincadeira.