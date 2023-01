Durante manobras, helicóptero do Graesp toca o solo e sofre danos materiais em Outeiro

Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) caiu durante um treinamento na manhã desta sexta-feira (27), em Outeiro, distrito de Belém. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) se manifestou, por meio de nota, e explicou que a aeronave estava em “voo baixo” quando o acidente ocorreu. O caso ocorreu enquanto o helicóptero fazia uma manobra e acabou tocando o solo. O prejuízo foi apenas material.

A Segup afirmou que investiga as causas da queda da aeronave e as circunstâncias do fato.

Confira a nota na íntegra da Segup:

"A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa que na manhã desta sexta-feira (27), um Helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), estava em voo baixo, e durante a realização de manobras, tocou o solo, causando apenas danos materiais. A Segup ressalta que nenhum tripulante ficou ferido e que os órgãos de aviação já estão investigando as causas e circunstâncias do fato".