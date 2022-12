Helicóptero cai na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira um helicóptero caiu no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do G1 Rio.

Quatro pessoas, além do piloto, estavam na aeronave, sendo dois homens e duas mulheres.Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes da aeronave. O choque foi tão forte que a cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam.

De acordo com as primeiras informações, a queda teria sido causada por uma falha mecânica, e o piloto teria tentado um pouso emergencial.

O piloto recebeu os primeiros socorros no local do acidente e os dois casais, que seriam da Argentina e dos Estados Unidos, foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O acidente ocorreu na Avenida das Américas, na altura do número 13.750, próximo a um heliponto. Bombeiros do quartel da Barra foram acionados.

Materia em atualização.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).