Helicóptero que transportava deputado federal e vice-prefeito cai em MG; veja vídeo do acidente

Um helicóptero que transportava o deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Diniz (MDB/MG) e o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, caiu no distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas (MG) – a 320 km de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (21). Além dos políticos e do piloto, Fabiano Rufino, uma quarta pessoa, Luciano Viana, que é locutor, estava a bordo. Todos sobreviveram ao acidente, mas precisaram de atendimento médico.

Nota divulgada no Instagram de Hercílio, na noite desta quarta-feira, informa que David Barroso segue em observação na UTI. Ele fraturou costelas, teve um pneumotórax e uma contusão pulmonar, já tratados.

Um vídeo que registrou o momento do acidente mostra a aeronave batendo em um fio de alta tensão, quando se preparava para pousar. A queda foi amortecida pela área de brejo existente no local.

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para socorrer as vítimas.