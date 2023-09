Dupla rende funcionários e assalta estabelecimento comercial de Castanhal

Dois homens - um deles ficou na moto esperando a fuga - ainda não identificados renderam as funcionárias e um cliente de um estabelecimento comercial localizado na alameda Tiradentes, bairro Caiçara, em Castanhal. O crime foi na noite deste sábado (16).

Câmeras de segurança registraram toda a ação, que começou às 19h51 e durou um minuto. Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos chega ao local e logo saca uma arma. Ele conduz o cliente e as funcionárias para os fundos do estabelecimento enquanto pega celulares e dinheiro do caixa.

Do lado de fora, o outro autor da ação está esperando o comparsa. Eles fogem do local. Não há informações sobre a quantia levada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso para as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.