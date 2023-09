Mulher é morta após reagir a assalto, na madrugada deste sábado, em Parauapebas

Uma mulher, identificada como Cleidiane da Conceição Sousa, de 33 anos, foi assassinada após reagir a um assalto, na madrugada deste sábado (16), na rua Odilon Gomes, no bairro Vale do Sol, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Por volta das 2h, moradores da localidade acionaram a equipe de investigação de homicídios da 20ª Seccional do município para apurar um crime. Com informações do site Portal Pebão.

Segundo testemunhas, Cleudiane caminhava pela rua, acompanhada de uma amiga, em direção a um bar, quando foi abordada por um homem ainda não identificado, que estava pilotando uma motocicleta branca. O criminoso apontou uma arma para as duas mulheres e anunciou o assalto, a vítima não atendeu às ordens do assaltante para entregar o celular e reagiu contra a ação criminosa.

O homem não hesitou em atentar contra a vida da mulher e efetuou um disparo fatal. Cleudiane morreu ainda no local, a amiga dela foi atingida com um tiro de raspão na perna, mas não corre risco de morte. Após os disparos, o motociclista fugiu sem conseguir levar os aparelhos das duas vítimas.

Agentes da equipe de investigação de homicídios da 20ª Seccional de Polícia Civil estiveram no local imediatamente após o crime e fizeram os primeiros levantamentos. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a desvendar o caso, e um vídeo que mostra o motociclista andando pelas ruas do bairro já está nas mãos dos investigadores, mas novas gravações devem facilitar ainda mais na identificação do criminoso.

O inquérito continua aberto para apurar todos os detalhes do ocorrido. Amigos da vítima disseram que Cleudiane era uma mulher muito querida onde morava e, neste momento de dor, a família pede justiça pela partida tão precoce dela aos 33 anos de idade.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso para as polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.