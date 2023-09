Homem é morto a facadas no interior de Augusto Corrêa

Um homem foi morto a facadas em Soledade, município de Augusto Corrêa, localizado no nordeste do Pará, na noite deste sábado (16). Segundo informações, o autor do crime teria desferido três golpes e chamado a vítima de “Zeca”.

As equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas para a ocorrência. Os agentes ainda realizaram buscas para encontrar o suspeito, porém, não tiveram sucesso. O corpo foi removido pela equipe da Polícia Científica de Bragança e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

O corpo foi removido e levado para o IML de Castanhal (Reprodução / Redes sociais)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias e aguarda retorno.