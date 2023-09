'Neném' é morto com facada no abdômen durante discussão em bar de Parauapebas

Francisco Martins da Silva, de idade não revelada, conhecido pelo apelido de “Neném”, foi assassinado com uma facada, na tarde deste sábado (16), na Vila Palmares II, zona rural de Parauapebas, município localizado no sudeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, identificado como “Velho Biriba”, seria, inclusive, parente da vítima. Os dois teriam brigado em um bar da cidade. As informações são do Portal Pebão.

A vítima estava no estabelecimento, quando se envolveu em uma discussão com o “Velho Biriba”. O suspeito teria desferido um golpe de arma branca na região do abdômen de Francisco. O suspeito fugiu em uma motocicleta em um rumo ignorado.

A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. Até a última atualização desta matéria, “Velho Biriba” não tinha sido preso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.