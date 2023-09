Homem é morto a tiros no bairro do Mangueirão neste sábado (16)

Gabriel Fayal da Silva, 32 anos, de idade não informada, foi morto a tiros, na tarde deste sábado (16), na rua Tancredo Neves, no bairro do Mangueirão, em Belém. Segundo a polícia, o autor dos disparos conduzia uma motocicleta Bis branca e usava uma camisa branca, bermuda, capacete e tinha placa do veículo encoberta. A motivação e a identificação do autor do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

O 24º Batalhão de Polícia Militar foi acionado ao caso, que ocorreu por volta das 14h, pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) e isolou a cena do crime, para que o corpo fosse removido pela Polícia Científica. O suspeito de cometer o homicídio fugiu e não foi localizado.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência deste homicídio, o irmão da vítima compareceu na Seccional da Marambaia para registrar o caso. Ele contou à polícia que o suspeito chegou a se aproximar de Gabriel, enquanto estava na motocicleta, antes de disparar a arma.

De acordo com a PM, Gabriel tinha passagem por tráfico de drogas e estava em liberdade. A Polícia Civil deverá investigar se a vida pregressa da vítima pode ter relação com a morte dela. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.