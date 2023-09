'Farinha' é executado a tiros no bairro da Sacramenta

Um homem, de nome não revelado, mas que era conhecido pelo apelido de “Farinha”, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (15), no bairro da Sacramenta, em Belém. As dinâmicas e motivações do crime não foram reveladas, porém, já estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a vítima ainda chegou a ser socorrida para atendimento médico logo depois de ser alvejada, “mas não resistiu aos ferimentos”. A princípio, dois disparos teriam atingido a cabeça da vítima. Essa informação só será confirmada após a realização do exame necroscópico, feito pela Polícia Científica.

Até a última atualização desta matéria, ninguém tinha sido preso pelo crime. No entanto, a Polícia Civil já está atrás do suspeito. “A Polícia Civil informa que as buscas para identificar e localizar o autor do crime estão em andamento”, diz a nota da PC.