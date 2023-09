No Marajó, acidente na estrada mata um homem e deixa outros dois feridos 

De acordo com a Polícia Militar, um carro com três pessoas teria perdido o controle numa curva da PA-159, próximo ao Sítio Automotivo, no município marajoara de Breves, na sexta-feira (15). O automóvel capotou e ficou destruído.

Os agentes de segurança não têm informações precisas sobre as causas do grave acidente, que resultou na morte de um homem e deixou outros dois gravemente feridos. As três vítimas estavam no mesmo carro.

A PA-159 tem 25 km de extensão e interliga o perímetro urbano de Breves a várias localidades, com destaque à Vila Aprocotane, próximo ao Rio Tucano-Açu, o que facilita o deslocamento rodoviário dos moradores do entorno da PA-159 ao centro de Breves, uma das maiores cidades do arquipélago do Marajó, com cerca de 100 mil habitantes.

Comandante do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR 12) do Marajó Ocidental, o coronel Márcio Abud informou que a vítima fatal foi um homem identificado como Ceinha Custódio, que morreu no local do acidente. Os outros dois feridos foram Ronaldo Pantoja, conhecido como Ronaldinho, e outro homem identificado somente com o prenome Benedito, mais conhecido como ‘Perna’.

As três vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para o Hospital Regional de Breves, em estado grave. Até então, não há mais informações sobre o estado de saúde dos dois homens que ficaram internados.