Dupla é presa suspeita de praticar furtos em Santana do Araguaia

Dois homens foram presos em flagrante apontados como suspeitos de praticar vários furtos no município de Santana do Araguaia, no Sul do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, a ação para capturar a dupla aconteceu na noite de domingo (1º/12), após várias vítimas denunciarem os crimes às autoridades policiais. Uma motocicleta e um aparelho celular foram apreendidos.

As equipes da delegacia do município chegaram até os suspeitos após um levantamento de informações, com base nos relatos repassados pelas vítimas. As buscas foram iniciadas e um dos suspeitos foi encontrado em uma residência. Ao ser questionado pela equipe, o homem relatou onde estava o segundo suspeito e outra viatura foi ao endereço do investigado. No local, os policiais encontraram o indivíduo e, com ele, estavam o celular e a motocicleta que tinha sido levada de uma vítima. Além disso, um segundo aparelho celular, que teria sido furtado em outro caso do crime, também foi encaminhado para a delegacia.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde seriam submetidos aos procedimentos necessários. As vítimas que realizaram os boletins de ocorrência denunciando os furtos e informando os objetos que foram levados também recuperaram os itens. A dupla permanece presa à disposição da Justiça enquanto aguardam os desdobramentos do caso.