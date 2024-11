Quatro suspeitos de matar dentista paraense a facadas são presos em Goiás

Quatro homens suspeitos de sequestrar, roubar R$ 100 mil e assassinar a facadas o dentista Gustavo Silva Oliveira foram presos na manhã desta quinta-feira (28), no estado de Goiás. Um adolescente suspeito de atuar no crime também foi apreendido. A Operação "Mission Failed", realizada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO), foi realizada após troca de informações com a polícia do Pará. As investigações continuam com objetivo de localizar outros possíveis envolvidos no caso.

Durante a operação, o adolescente foi apreendido em Tucumã. Já as prisões ocorreram em Paragominas e nos municípios de Goianira, Almeida Caetano e Senador Canedo, no Estado de Goiás. Além disso, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Tucumã, Dom Eliseu, Goianira (GO) e Goiânia (GO).

De acordo com o delegado Ernane Cazer, as prisões ocorreram na Região Metropolitana da capital goiana. “A Políci​a Civil daqui conseguiu localizar o endereço desses autores e cumprir com êxito as prisões”, afirmou o delegado em entrevista à imprensa local.

Os investigados responderão pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada pela restrição de liberdade e homicídio, além de corrupção de menores. Já o adolescente será responsabilizado por atos infracionais análogos a esses crimes.

Operação Mission Failed

O nome da operação faz referência à expressão "Mission Failed", que, em português, significa “missão falhou” e é comum em jogos eletrônicos. Durante as investigações, os policiais civis descobriram que a frase era frequentemente utilizada pelos investigados para simbolizar o fracasso em atingir determinados objetivos. O nome da operação foi escolhido para representar a frustração dos suspeitos, que, apesar de tentarem escapar da Justiça, foram contidos e presos.

Relembre o caso

O assassinato ocorreu em 22 de outubro deste ano, no município de Tucumã, no sul do Pará. Segundo o delegado Cazer, seis homens invadiram a residência do dentista, renderam-no e o ameaçaram, exigindo informações sobre suas contas bancárias.

Durante a ação, os criminosos agrediram Gustavo Oliveira até obterem as senhas de suas contas, realizando transferências que somaram cerca de R$ 100 mil. Após o roubo, os suspeitos colocaram a vítima em um veículo e a levaram para uma área de mata, onde o assassinaram com golpes de faca.

“O dentista aproveitou o deslize de um desses participantes e conseguiu fugir entre a mata. Só que um deles foi atrás e golpeou o dentista várias vezes com uma faca, o que resultou na morte dele”, detalhou o delegado.

Homenagem

Gustavo Oliveira era bastante conhecido em Tucumã. Após sua morte, a Câmara Municipal da cidade aprovou uma moção de pesar, destacando sua contribuição à comunidade e lamentando o crime.

“Ele deixou um legado de força, alegria, humildade e profissionalismo, que marcou profundamente todos que o conheceram”, afirma o documento aprovado pelos vereadores.