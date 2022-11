Dupla é presa com mais de 10 kg de maconha escondidos em pneu reserva de caminhonete em Anapu

Uma ação da Polícia Militar (PM) na última segunda-feira (21) resultou na prisão em flagrante de Marcelo Rocha Conrado, de 40 anos, e Kelvim Bernardo Maia de Souza, 31 anos, e apreensão de mais de 10 quilos de maconha escondidos dentro de um pneu reserva de uma caminhonete em Anapu, região sudoeste do Pará. Ao todo, foram 17 pacotes de entorpecentes localizados. A captura dos suspeitos aconteceu quando o veículo parou na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 497 da BR-230. As informações foram divulgadas pelo portal Confirma Notícia e da PRF.

De acordo com a PM, o automóvel tinha saído de Manaus, cidade no Amazonas, e a suspeita era de que o condutor estava transportando a droga. Assim que a caminhonete chegou a passar Altamira, por volta de 10h, antes de parada pela PRF.

Marcelo e Kelvim estavam no veículo quando foi localizada os entorpecentes escondidos na espete da caminhonete. A dupla foi levada para a Delegacia da Polícia Federal de Altamira. Marcelo teria dito que estava acompanhado de uma mulher e uma criança de 8 anos de idade. Porém, as autoridades não confirmaram a informação.

A polícia deve investigar o destino da droga e para quem seria entregue.