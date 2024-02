Dupla armada executa homem a tiros em bar de Nova Esperança do Piriá

Um homem identificado como José Vagne Batista foi morto a tiros na noite de sábado (3), na porta de um bar do município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do Pará. Conforme o que foi repassado para a Polícia Militar, os executores teriam descido de um carro para cometer o crime.

Momentos antes de ser morto, José Vagner estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial localizado na Avenida Marechal Deodoro. Os executores desceram do veículo e caminharam até onde a vítima estava e fizeram diversos disparos de arma de fogo. Após o crime, os homens fugiram rapidamente. A Polícia Civil informou que José Vagner possuia antecedentes criminais pelo crime de homicídio.

Testemunhas não quiseram repassar muitas informações sobre as características dos assassinos de Vagner. No entanto, as câmeras de segurança próximas ao local onde o crime ocorreu registraram toda a ação e serão utilizadas para auxiliar na elucidação do crime. As Polícias Militar e Civil foram acionadas e estiveram no local para fazer os levantamentos de informações que auxiliem na localização dos suspeitos do crime. O Instituto Médico Legal (IML) também fez a perícia e a remoção do corpo de Vagner.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura um caso de homicídio no município de Nova Esperança do Piriá. A equipe policial ouviu testemunhas, realizou perícias no local do crime e trabalha para identificar e prender os dois suspeitos.