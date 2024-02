Dupla encapuzada invade casa pela janela e mata homem a tiros e facadas em Igarapé-Miri

Jakson do Carmo Cardoso, de idade não revelada, foi morto a tiros e facadas, na noite de quarta-feira (31), no Conjunto Residencial Ticiano Miranda, que fica em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Dois homens encapuzados invadiram a casa da vítima e a mataram. A suspeita da polícia é de que o homicídio tenha relação com o crime organizado.

Por volta das 20h, uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) foi acionada para atender o caso. Chegando no local, os militares encontraram Jackson desacordado na frente da casa dele e sendo atendido por uma ambulância do Hospital Municipal de Igarapé-Miri. A mãe de Cardoso conversou com a PM e disse aos agentes que os suspeitos entraram no imóvel pela janela e abordaram o filho enquanto ele estava deitado na rede.

Na residência, os policiais encontraram cápsulas de arma de fogo e marcas de sangue. As autoridades acreditam que, além dos disparos feitos contra a vítima dentro da casa, houve luta corporal entre Jakson e os suspeitos. Ele ainda conseguiu sair do imóvel, mas foi alcançado na calçada e morto na sequência.

De acordo com a polícia, Jakson era usuário de drogas e tinha antecedentes criminais por roubo e furto. As autoridades relataram que o homem estava ameaçado de morte devido às dívidas que tinha com a venda de entorpecentes. Para acertar o que devia, ele cometia crimes, conforme o relato de militares.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.