PC prende em Belém homem suspeito de extorsão mediante sequestro em Igarapé Miri

Um homem foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (4) durante ações da terceira fase da Operação Kidnap, que visa desarticular uma organização criminosa que realizou extorsão mediante sequestro na cidade de Igarapé Miri, no nordeste paraense, no dia 10 de fevereiro deste ano. A prisão foi feita pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO).

VEJA MAIS

A PC informou que a participação e conduta do investigado na operação será mantida sob sigilo, para resguardar o decorrer das investigações. O preso foi encaminhado para a DRCO, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. Ele será mantido à disposição da justiça.

Conforme as autoridades policiais, a ação foi realizada após intenso trabalho de inteligência e investigação de campo. Até o momento, a operação já resultou em cinco prisões, duas no mês de março, duas no mês de abril e a realizada nesta segunda. Também ocorreram duas intervenções policiais com morte, em março. Além disso, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e apreendidas duas armas de fogo, que teriam sido utilizadas no crime de extorsão mediante sequestro. As investigações terão seguimento até que todos os envolvidos sejam presos.