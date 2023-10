Polícia prende suspeito de integrar quadrilha de extorsão em Igarapé-Miri

A Polícia Civil (PC) prendeu João Marcos dos Santos Miranda suspeito de integrar uma quadrilha que extorquia comerciantes ribeirinhos no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense. A Operação Maiauatá deflagrada pela PC, com apoio da Polícia Militar, cumpriu mandado de prisão preventiva do suspeito conhecido como "Marquinhos", investigado pelas práticas de extorsão majorada e associação criminosa. O preso faria parte do grupo denominado Bonde 157.

Participaram da ação três policiais civis e sete militares em três viaturas na tarde do último sábado (21). O suspeito foi encontrado na travessa Moises Levi, em Igarapé-Miri. Marquinhos é irmão de “Jacaré”, suspeito de ser líder e principal arquiteto dos crimes praticados pelo grupo. A intitulação Operação Maiauatá é alusiva às extorsões sofridas por comerciantes ribeirinhos da comunidade rural de Igarapé-Miri, mais precisamente na Vila Maiauatá.

A operação continua no intuito de prender os demais indivíduos que estão foragidos. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos não é necessário se identificar”.