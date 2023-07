Cinco pessoas são presas por associação criminosa e extorsão majorada de comerciantes no Pará

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas, na manhã desta quinta-feira (6), em Belém, capital paraense, e em Abaetetuba e Igarapé-Miri, municípios no nordeste do Estado, durante a operação “Maiauatá”. Eles deverão responder por associação criminosa e extorsão majorada. Foram expedidos 11 mandados de prisão preventiva pela Comarca de Igarapé-Miri. O objetivo do trabalho policial, deflagrado por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), é capturar membros de associação criminosa responsável por extorquir comerciantes na Região do Baixo Tocantins. Até a última atualização desta matéria, a polícia não divulgou a prisão de mais ninguém.

Durante diligências em Abaetetuba, foram apreendidos 36 gramas do entorpecente oxi, apetrechos para manipulação de drogas e cinco celulares, que estavam em posse de três dos investigados no momento da prisão, sendo estes autuados em flagrante também por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Entre as prisões realizadas, houve a recaptura de uma mulher que estava foragida do sistema prisional. Os detidos serão transferidos para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) onde ficarão à disposição da Justiça.

A operação "Maiauatá" continua no intuito de cumprir os demais mandados de prisão preventiva. Quaisquer informações que possam ajudar a Polícia Civil podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181, ou através da atendente virtual Iara no WhatsApp (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.