Dupla suspeita de participação em atentado contra soldado da PM é morta em Igarapé-Miri

Vaidemil Pereira Costa, conhecido como “Pureza”, de idade não revelada, e Rafael Castro Barbosa, o “Rafinha”, de 28 anos, foram mortos pela polícia, no domingo (29), na vila de Santa Maria do Icatu, município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Os dois, segundo a PM, estariam envolvidos no ataque contra um policial militar, identificado como soldado Gomes.

A vítima estava saindo para o almoço no Posto Policial Destacado (PPD), no começo da tarde de domingo (29), quando “Pureza” surgiu com uma espingarda no local. Vaidemil baleou o militar no abdômen. O soldado Gomes ainda sacou a pistola e conseguiu atingir "Pureza" na perna e no braço. O suspeito fugiu e o agente, que é lotado no 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), foi socorrido.

Com apoio da Polícia Civil, a PM, em uma ação coordenada pelo tenente-coronel Helde, comandante do 31º BPM, foi atrás dos envolvidos no caso. Ainda na área de Santa Maria do Icatu, as autoridades conseguiram localizar o suposto autor dos disparos em uma área de mata. Os policiais deram ordem de parada ao suspeito, mas ele não atendeu o pedido e foi baleado, conforme consta no relatório da ação.

Ainda no domingo (29), os militares foram informados de que um dos mandantes do atentado contra o soldado Gomes se tratava de Rafael. Ele estaria escondido na rua Tomé Lopes, na mesma região onde o crime ocorreu.

A polícia se dirigiu até o local e percebeu que o suspeito entrou em uma casa. Os agentes o abordaram e ele tinha em mãos um revólver. A PM solicitou que “Rafinha” abaixasse a arma, porém, segundo o registro da ocorrência, ele levantou o revólver em direção a guarnição.

Nesse momento, a polícia atirou contra o suspeito, que foi baleado. Rafael chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a polícia, ele desempenha a função de torre na facção criminosa Comando Vermelho.

Quanto ao soldado Gomes, ele também foi encaminhado ao hospital de Igarapé-Miri logo depois de ser baleado. Em seguida, ele precisou ser transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Ainda de acordo com a PM, ele já passou por cirurgia e retirou o projétil que atingiu o fígado e o rim. O estado de saúde do militar é estável.

Com "Pureza" e "Rafinha", os agentes apreenderam as duas armas que eles portavam quando foram abordados. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno.