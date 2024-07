Duas pessoas morrem em acidentes com motocicletas na ilha do Marajó

Duas pessoas morreram em acidentes de trânsito distintos nos municípios de Ponta de Pedras e Salvaterra, na ilha do Marajó, na noite de domingo (21). Ambos os acidentes envolveram motocicletas, de acordo com informações fornecidas pela 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM). Nos dois casos, que estão sendo investigados pela Polícia Civil do Pará, as vítimas foram socorridas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Em Ponta de Pedras, o acidente ocorreu por volta das 23h10, na rodovia Mangabeira, próximo ao portal de entrada da comunidade Mangabeira. Segundo o capitão Muniz, comandante da 20ª CIPM, duas motocicletas colidiram de frente. As vítimas foram identificadas como Alrison Clausle da Silva Santos, mototaxista, e Rivaldo Amaral Barbosa.

Moradores da área acionaram a PM, que rapidamente solicitou o apoio da ambulância municipal. Enquanto uma equipe socorria as vítimas, outra isolou o local do acidente, sinalizou a via e orientou o tráfego para evitar novos acidentes.

VEJA MAIS

As vítimas foram levadas ao hospital​ municipal, mas Alrison Clausle da Silva Santos não resistiu aos ferimentos e morreu. Rivaldo Amaral Barbosa foi transferido para um hospital em Belém, e seu estado de saúde não foi divulgado.

Salvaterra

No município de Salvaterra, um homem identidicado apenas como “Cabeça” morreu após bater a motocicleta que pilotava contra uma árvore. Ele trabalhava em um supermercado da cidade. De acordo com a imprensa, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Almir Gabriel, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu.