acidente entre moto e carrinho de bombom deixa cinco feridos no marajó

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, depois de um acidente entre uma motocicleta e um carrinho de venda de bombons, na noite de sábado (20/7), em Soure, no Arquipélago do Marajó. Na moto estavam três pessoas, sendo duas menores de idade. O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e teria tentado fugir do local. Ângela Maria, vendedora de doces, foi quem mais se feriu na colisão e, inclusive, precisou passar por cirurgia, conforme o relato das autoridades. O homem que empurrava o carrinho sofreu apenas escoriações. A Polícia Civil informou, em nota, que "o condutor do veículo envolvido no acidente foi preso em flagrante por lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez, segundo o Código de Trânsito Brasileiro".

De acordo com o Notícia Marajó, os policiais foram acionados por volta das 20h para atender um acidente de trânsito na 4ª rua com Tv 4, Bairro Novo. As vítimas relataram que Ângela, foi atropelada por uma moto que vinha atrás e sofreu golpes na cabeça, teve dentes quebrados, uma perfuração de aproximadamente 20 centímetros no tórax, além de escoriações pelo corpo. O homem que empurrava o carrinho, José Luís de Corrêa, sofreu ferimentos leves.

O condutor da moto foi encontrado no local com golpes na testa e outras escoriações no corpo. Ainda segundo o Notícia Marajó, ele apresentava visíveis sinais de embriaguez e teria tentado fugir do local, mas foi interceptado pela PM. As duas passageiras do veículo, tiveram ferimentos leves. Ainda conforme o Notícia Marajó, uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada durante a ocorrência e estaria com o motociclista.

Todas as vítimas foram levadas para um hospital. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso, que confirmou a prisão do motociclista pelo crime de lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez. O caso é investigado pela delegacia de Soure.