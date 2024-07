Motociclista morre e mulher fica ferida após colisão entre carro e moto em Marabá

Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida após a moto em que estavam ser atingida por uma caminhonete na noite de sábado (13/07), na BR-230, em Nova Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações sociais, o condutor do carro tentou fugir do local, mas foi capturado pela Polícia Militar.

Segundo os relatos de testemunhas, tudo ocorreu quando o casal seguia pela Rodovia Transamazônica, por volta de 23h. Em certo trecho, a Fiat Touro atingiu com violência a traseira da motocicleta e jogou o homem e a mulher da moto. Com o impacto, o motociclista morreu no local antes da chegada do socorro médico. Uma ambulância foi acionada e constatou o óbito do homem. A mulher foi socorrida com várias lesões para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). Não há mais detalhe sobre o estado de saúde da mulher.

Conforme as informações, após a colisão, o condutor da caminhonete abandonou o veículo no núcleo Cidade Nova e tentou fugir do local. No entanto, uma viatura da PM conseguiu o localizar, deter e levar à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o que ocorreu no momento do acidente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “o acidente que ocasionou a morte de Ismael da Silva dos Santos foi registrado na Secional de Marabá. Outra vítima que estava na motocicleta foi conduzida para o Hospital Regional de Marabá. O condutor do veículo foi preso em flagrante e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”.