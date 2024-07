Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Marabá

No próximo dia 6 de outubro, eleitores de Marabá irão às urnas para escolher quem vai administrar a cidade pelos próximos quatro anos. O atual prefeito Sebastião Miranda Filho (PSD) está no segundo mandato consecutivo, para o qual foi eleito em 2020. Por isso, não pode mais disputar a preferência do eleitorado. A eleição também irá determinar quem ocupará cada uma das 21 cadeiras de vereador na Câmara Municipal de Marabá.

No cartório eleitoral do município, estão concentradas a 23ª e 100ª zona eleitoral. No total, a Justiça Eleitoral considera uma população de 176.498 eleitores aptos a votar no pleito. Desses, 154.902 estão na zona urbana e 20.945 vivem na zona rural.

As legendas terão entre 20 de julho e 5 de agosto para realizar as convenções partidárias, conforme previsto no calendário da Justiça Eleitoral. Nesse período, os partidos devem deliberar sobre coligações e oficializar a escolha dos candidatos. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Saiba um pouco sobre os nomes que estão, até o momento, indicados como pré-candidatos a prefeito do município.

Chamonzinho (MDB)

Wenderson Azevedo Chamon tem 49 anos, é natural de Marabá e casado com a atual prefeita de Curionópolis, Mariana Chamon, com quem tem três filhas. Chamonzinho – como é conhecido por ser filho do secretário Regional de Governo, João Chamon Neto – começou sua vida pública quando foi eleito vereador e, depois, prefeito de Curionópolis. Atualmente, exerce o mandato de deputado estadual, para o qual foi o mais votado do Pará. Os mais de 20 anos de trajetória política o levaram também a proeminência como comunicador popular, em diversos municípios do sul e sudeste do Pará. No pleito deste 2024, a campanha de Chamonzinho tem a chancela do governador Helder Barbalho.

Chamonzinho, deputado estadual e pré-candidato do MDB à Prefeitura de Marabá (Divulgação)

Dirceu Ten Caten (PT)

Aos 33 anos, Dirceu tem a vida pública pautada nas lutas sociais. Ainda adolescente, tornou-se coordenador regional da Juventude Cabocla Socialista do Pará (JCSP). Aos 22 anos, fundou a Casa da Juventude de Marabá (Cajum), uma organização não-governamental que capacita jovens para o mercado de trabalho. Filho de Luiz Carlos e Bernadete, Dirceu graduou-se em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Pará (CESUPA) e fez pós-graduação em Direito Público pela LFG e em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente, o pré-candidato exerce o terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, é líder da bancada do PT na Alepa e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Dirceu chefia ainda a Secretaria de Juventude do Parlamento Amazônico, que reúne deputados de nove estados da Amazônia Legal.

Dirceu Ten Caten, deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de Marabá (Divulgação)

Fábio Moreira (PSD)

Pré-candidato da situação, o engenheiro Fábio Moreira construiu boa parte da sua carreira na iniciativa privada. No entanto, desde o primeiro ano de governo Tião Miranda, participou ativamente da gestão municipal como secretário de Viação e Obras Públicas. Natural de Belém (PA), mas vivendo em Marabá há mais de 20 anos, Fábio constituiu família na cidade atualmente é casado com Ana Bethânia, com quem tem três filhos, Fábio Augusto, Pedro e Robson. Na disputa que se aproxima, Fábio busca converter em votos os cerca de 80% de aprovação que o atual gestor conseguiu alcançar e tenta capitalizar para sua imagem o extenso pacote de obras de infraestrutura que estão sendo realizadas pela cidade.

Fábio Moreira, pré-candidato do PSD à Prefeitura de Marabá (Divulgação)

Irismar Melo (PP)

Natural do Maranhão, mudou-se para o Pará ainda criança com a família. Única mulher na disputa, a pré-candidata carrega um extenso currículo, tanto em formação acadêmica quanto na vida pública. Na área da educação, Irismar é pedagoga, psicopedagoga e Mestre em Educação e atua como servidora estadual, no cargo de Especialista em Educação. Já a graduação em Direito, lhe possibilitou fazer Especialização em Direito Público, com ênfase em Constitucional, e ocupa hoje a presidência da Comissão da Mulher e Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Marabá. Irismar é figura bastante conhecida no cenário político de Marabá e chegou a ser vereadora do por três mandatos consecutivos. Tudo isso, dividindo o tempo ainda com as funções de mãe e esposa.

Irismar Melo, pré-candidata do PP à Prefeitura de Marabá (Divulgação)

Toni Cunha (PL)

A pré-candidatura do deputado estadual Toni Cunha para o Executivo marabaense foi confirmada no último dia 1º de julho durante evento que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade. Cunha é delegado de Polícia Federal e ganhou notoriedade ao se eleger vice do atual prefeito Tião Miranda, em 2016. Já em 2018, ele deixou o governo municipal para disputar as eleições para deputado estadual. Foi eleito e exerce hoje o seu segundo mandato na Alepa.

Toni Cunha, deputado estadual e pré-candidato do PL à Prefeitura de Marabá (Divulgação)