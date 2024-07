Carro de passeio colide com Kombi e deixa uma pessoa ferida na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Um carro colidiu com uma Kombi na manhã deste sábado (13) na rodovia BR-316, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. As vítimas não tiveram as identificações detalhadas até o momento. Um dos condutores envolvidos no acidente ficou ferido. O outro não teve o estado de saúde confirmado até então.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver momentos após o acidente, onde mostra a Kombi virada no chão. Segundo as primeiras informações, o motorista da Kombi ficou preso nas ferragens do veículo. Pelos registros, é mostrado que ele estava consciente e apenas reclamava de dores no braço.

Equipes de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) estiveram presentes no local para realizar os primeiros-socorros ao condutor que ficou ferido. Após o acidente, uma grande multidão se formou no local para ver o que tinha acontecido. Até o momento, não se tem maiores informações sobre como o acidente ocorreu.

O motorista do outro carro também não foi identificado. Nas redes sociais, vários internautas relataram que o trecho onde a batida ocorreu tem registro de acidentes com frequência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.