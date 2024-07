Praia do Tucunaré é destino certo para veranistas no sudeste do Pará

Antes mesmo das férias escolares, o banco de areia sazonal que forma a Praia do Tucunaré já podia ser visto da orla de Marabá, no sudeste do Estado. Desde meados de maio, as primeiras barracas já foram instaladas neste que é o principal balneário da cidade e um dos mais procurados da região. O motivo é bem simples: as altas temperaturas. Nas últimas semanas, a sensação térmica tem atingido a casa dos 38°C.

É o pretexto perfeito para que cada vez mais banhistas frequentem as praias, movimento que fica ainda mais intenso aos finais de semana. Mas além de lazer, para muitos, a Praia do Tucunaré também representa uma oportunidade. “Esse período é muito bom para nós, né? Porque a gente aumenta mais um pouco a nossa renda. A gente que tem barco já vem para a orla no final de semana para tentar ganhar mais um pouco. Julho é o melhor mês porque vem muitas pessoas de fora da cidade”, explica o barqueiro João Batista, que trabalha na travessia de veranistas nesse período.

João Batista aproveita o movimento das férias

O relato do seu João se confirma conversando com as pessoas que tiraram o dia para se refrescar nas cadeiras que ficam dentro das águas do Rio Tocantins. Na faixa de areia, é muito fácil encontrar quem tenha vindo de longe para aproveitar o verão em Marabá. O aposentado Reinaldo Lima mora em Brasília e esta é a segunda vez que ele vem a Marabá para curtir as férias. “Acho muito atrativa a praia de rio. Vim a primeira vez em 2022 e agora estou aqui de novo. Aproveito para rever uns amigos que moram aqui. A água é quentinha, dá para almoçar, passar o dia. Acho muito bom, gosto demais daqui”, revela Reinaldo.

O veraneio também é um bom momento para lembrar a população que alguns cuidados são essenciais para aproveitar sem preocupações. Por isso, servidores da Secretaria Municipal de Saúde se revezam em um posto fixo na praia, onde os banhistas são abordados e recebem informações sobre proteção da pele, alimentação saudável e hidratação. “Trouxemos o programa que é realizado nas escolas para a praia. Então, nesse mês de férias, nosso público alvo são as famílias”, explica a nutricionista Mayara Vieira. “Trouxemos também aferição de pressão arterial, teste de glicemia, temos o odontólogo fazendo orientações sobre a importância de escovar os dentes. Foi a forma que encontramos de agregar todos esses serviços”.

Como chegar?

O acesso para o balneário é pela orla de Marabá, município localizado cerca de 500 quilômetros de Belém. Da capital, turistas podem partir de ônibus, cujas passagens custam em torno de R$150,00 por trecho. A viagem leva cerca de 10 horas de duração pela PA-150. Também é possível chegar na cidade de avião. Nesse caso, a dica é planejar a viagem com antecedência, porque os bilhetes mais baratos para esse mês de julho custam, em média, R$800,00. Em Marabá, há opções de transportes públicos, táxis e veículos a serviços de aplicativos de transporte saindo tanto do Aeroporto João Corrêa da Rocha, quanto dos dois terminais rodoviários que existem na cidade.



Quanto custa?

A Praia do Tucunaré é uma ilha fluvial, que emerge entre os meses de maio e outubro, no meio do Rio Tocantins. Da orla da cidade, barqueiros fazem o transporte de banhistas pelo valor de R$5,00. A travessia é por águas calmas e dura cerca de cinco minutos. Na Praia do Tucunaré, há quem prefira ocupar as mesas de uma das dezenas de barracas disponíveis. Nelas, existem opções de bebidas, drinks e refeições que vão de frango a passarinho a peixe frito. Em média, um desses pratos custa em torno de R$150,00 e serve até três pessoas. Também é possível levar guarda-sol ou barraca de camping e aproveitar o dia sem precisar da estrutura dos barraqueiros.

O que fazer em Marabá?

Além da Praia do Tucunaré, Marabá também oferece opções para quem busca se aprofundar um pouco mais na história da formação socioeconômica da região. O espaço do Museu Municipal Francisco Coelho concentra elementos que ajudam a contar os ciclos vividos pela cidade até a composição de Marabá como é conhecida nos dias de hoje. A estadia no município também é um convite para a orla do Rio Tocantins, considerada por muitos o principal cartão postal da cidade e que ostenta um pôr do sol que encanta a todos. No local, também está localizada uma grande variedade de bares e restaurantes, muito procurados a partir do fim de tarde.