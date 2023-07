Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em aterro sanitário de Santarém

Pela suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Aterro Sanitário do Perema, em Santarém, oeste paraense, duas mulheres foram presas, no final da noite de quinta-feira (20). A s prisões foram efetuadas dentro da operação "Reciclagem", deflagrada pela Polícia Civil do Pará, com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas nesse aterro.

A informação sobre a prisão foi divulgada pela própria PC, que informou que as suspeitas foram presas em flagrante. Foram apreendidas diversas petecas de crack, além de dinheiro e aparelhos celulares. A dupla feminina foi apresentada à unidade policial para realização dos procedimentos legais cabíveis, ficando à disposição do poder judiciário.

VEJA MAIS

Quem são as suspeitas?

De acordo com informações divulgadas pelo portal O Impacto, as suspeitas se chamam Patrícia Colares dos Santos e Elaine Dutra dos Santos, que foram abordadas enquanto trabalhavam com reciclagem. Com elas foram encontradas as petecas de crack, a quantidade não especificada de dinheiro e aparelhos celulares.