Agricultor é preso com 55 mudas de maconha no Pará

O agricultor Sergivan Lira Sousa foi preso em flagrante, na quinta-feira (20), na zona rural de Anapu, no sudoeste do Pará, em posse de 50 mudas de maconha, cultivadas em copos descartáveis. O plantio em solo aconteceria em poucos dias, segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão, após o recebimento de denúncia anônima sobre atividades ilícitas na propriedade do suspeito, localizada no KM 16 do travessão do Flamingo Sul.

Sergivan foi preso no local e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Agora, ele aguarda a transferência para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime, que configura tráfico de drogas.

São Domingos do Capim

Cerca de 20 mil pés de cannabis sativa foram apreendidos na quarta-feira (19) em São Domingos do Capim, região nordeste do Pará. As mudas foram encontradas durante a operação “Fogo na Babilônia”, deflagrada pela Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual.

Os agentes deflagraram a operação pela manhã e iniciaram buscas em cinco locais de mata fechada. Em algumas áreas de plantação da droga, os policiais encontraram homens suspeitos que dispararam contra as guarnições e correram para a floresta, abandonando três armas de fogo e uma motocicleta durante a fuga.

Todo o material apreendido com algumas amostras de perícia foram apresentados na delegacia para procedimentos cabíveis. O restante das plantações foram queimadas dentro dos ditames legais.