Motoqueiro é preso por tráfico em Parauapebas

Antônio França Alves Ferreira foi autuado pela Polícia Militar (PMPA), em Parauapebas, por tráfico de drogas e corrupção ativa. O caso ocorreu na noite da quinta-feira, 13. O suspeito dirigia uma moto e foi perseguido pelos policiais, após tentar se desfazer de alguns embrulhos com drogas. O motoqueiro portava também em sua casa papelotes, cocaína, balança de precisão e outros itens.

VEJA MAIS

O motoqueiro foi perseguido pelo bairro Vila Rica, em Parauapebas, perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro. Os policiais fizeram uma revista no suspeito e se encaminharam ao local onde possivelmente estaria a droga e encontraram uma porção de maconha. Questionado pela PM, Antônio confessou que portava em sua residência, no bairro de Ipiranga e tentou subornar os militares com o dinheiro. As informações são do Portal Correio do Carajás.

Por corrupção ativa e tráfico de drogas Antônio foi preso em flagrante e levado a delegacia. Foram encontradas 475 gramas de maconha, um papelote com 39,3 gramas de cocaína, um caderno de anotações, uma balança de precisão e embalagens para a comercialização das drogas.