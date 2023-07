Procurado por homicídios contra policiais é preso em flagrante com drogas pelo DHAP

Policiais civis prenderam em flagrante Fabrício Monteiro Pampolha, conhecido como FB, neste sábado (08), em Castanhal, pelo crime de tráfico de drogas e uso de documento falso. Segundo informações da PC, Fabrício era procurado pelo homicídio de dois policiais no Pará e pela tentativa de homicídio contra um outro policial penal.

Fabrício foi interceptado quando viajava do Rio de Janeiro ao Pará em um ônibus de linha interestadual. Nas bagagens do suspeito foi localizado um tablete de maconha. Ele ainda teria tentado utilizar uma identidade falsa. Os policiais da Delegacia de Homicídios e da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.

A DHAP recebeu a informação que Fabrício Pampolha vinha ao Pará com o intuito de praticar crimes contra agentes públicos. Os órgãos de segurança pública emitiram um alerta sobre possíveis atentados contra agentes públicos, na última quinta-feira, dia 06.

Para prender o suspeito, a polícia fez uma barreira na entrada da cidade de Castanhal (PA) para identificar o investigado, que vinha em um ônibus de linha de Goiânia (GO), onde foi localizado com uma identidade falsa emitida no Rio de Janeiro com o nome de Gabriel Ramon Torres Monteiro dos Santos.

Quando foi interceptado na barreira em Castanhal, após se certificaram que se tratava de Fabrício Pampolha, os policiais revistaram a mala do suspeito e localizaram um tablete de substância que aparentava ser maconha, escondido no fundo de uma das malas.

HOMICÍDIOS - No registro da polícia, Fabrício Monteiro Pampolha é investigado pelo envolvimento em dois homicídios de policiais e na tentativa de um terceiro assassinato contra outro policial.

O primeiro assassinado de Fabrício seria contra o policial penal Paulo Alves da Rocha, em janeiro de 2021, no Conjunto Maguari. O segundo caso, em que ele é suspeito, foi o assassinato do policial militar Marivaldo Lopes da Silva, em julho de 2021, em Marituba. O policial estava cedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

O terceiro crime contra um policial de Fabrício seria a tentativa de homicídio contra o policial penal Reudiles Marciel do Nascimento, em dezembro de 2020, na rua Castro Alves, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Nas redes de aplicativos, circulavam imagens de Fabrício ostentando armamento pesado no Rio de Janeiro. O suspeito foi conduzido para a delegacia especializada e aguardará à disposição do Poder Judiciário.