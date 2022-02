Dona de fruteira morre após levar tiro na cabeça dentro de bar

Uma mulher conhecida como “Preta da Banca” morreu horas depois de dar entrada no Hospital Municipal de Novo Progresso vítima de baleamento. Ela estava no bar conhecido como Peixotinho II, que seria de sua propriedade, quando foi atingida por um tiro à altura da cabeça. As informações são do portal Folha do Progresso.

VEJA MAIS

O incidente ocorreu pouco depois das 23h da sexta-feira, dia 4. A equipe do Samu foi acionada e conduziu a vítima para a emergência do Hospital Municipal, onde ela ainda chegou a receber atendimento, mas, não resistiu e veio a óbito.

“Preta da Banca” era conhecida por esse nome por ser dona de uma banca de frutas e verduras em Novo Progresso. (Reprodução / Whatsapp)

“Preta da Banca” era conhecida por esse nome por também vender frutas e verduras em uma banca em frente ao bar, que fica no bairro Pires de Lima.

Duas versões para o fato circulam no local. A primeira de que teria ocorrido uma briga entre bêbados que estavam no bar e, um deles teria sacado a arma e disparado, atingido a vítima acidentalmente. Os dois teriam fugido do local em seguida.

Já a segunda versão dá conta de que o tiro teria vindo de fora do bar e sido disparado por uma de pessoa não identificada. O caso está sendo investigado pela polícia.