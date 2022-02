Suspeito de participação em homicídio leva tiro na bunda disparado pelo próprio comparsa durante fuga

Um jovem apontado como cúmplice de um homicídio ocorrido em Itaituba acabou sendo preso em uma situação inusitada. Depois de cometerem um crime que teve como vítima fatal José Victor, de 24 anos, na noite da última segunda-feira (31), dois bandidos empreenderam fuga e, no meio da correria, um deles foi atingido no glúteo por um tiro disparado acidentalmente pelo comparsa. O caso aconteceu no bairro Vale do Piracanã. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a apuração policial, Adriano, de 20 anos, chegou a dar entrada no Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde recebeu atendimento médico. Já a vítima do crime, segundo a polícia, também foi levada para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ao tomar conhecimento de que um dos suspeitos do homicídio havia dado entrada no hospital, a polícia enviou uma equipe à unidade e conseguiu localizar os suspeito.

Após ser atendido e liberado, Adriano levou os policiais até a sua residência, onde a arma utilizada no crime foi apreendida, e também à casa dos comparsas, identificados como Wanderley, de 21 anos, que seria o autor dos disparos; e Jhonatan, de 18 anos, que teria emprestado a motocicleta usada no crime.

Os três receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde permanecem à disposição da Justiça.