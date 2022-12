Dois homens seminus são encontrados mortos debaixo de ponte entre Tailândia e Moju

Dois homens, identificados como Ronaldo dos Anjos Lima e Daniel da Silva Abreu, foram encontrados mortos, debaixo de uma ponte, em Tailândia, na manhã desta quarta-feira (21), no município que fica na região nordeste do Pará. Perto dos corpos, havia uma moto. A ponte de madeira, com várias falhas, dá acesso à localidade de Vila Israel. De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), a dupla estava na mesma motocicleta, quando passaram em alta velocidade pela ponte. Ainda não se sabe se o acidente foi ocasionado pela colisão com algum outro veículo ou se o piloto apenas perdeu o controle da moto.

Algo que chama a atenção é que os corpos estão seminus. Um deles sem calças. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para analisar o caso e compreender como ocorreu o acidente. "Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações", disse o comunicado do órgão de segurança.

A PCPA confirmou que a ocorrência envolvendo Ronaldo e Daniel é tratada como acidente de trânsito. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para buscar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.