Explosão destrói restaurante do grupo Coco Bambu e outros imóveis nesta quarta-feira (22)

Uma explosão deixou o Vasto Restaurante, que faz parte do grupo Coco Bambu, e outros imóveis completamente destruídos, na manhã desta quarta-feira (21), em Teresina. Segundo informações do G1, o acidente ocorreu por volta das 6h30, no empreendimento que fica localizado na rua professor Joca Vieira, no bairro de Fátima, e até às 8h algumas chamas ainda atingiam a região.

A causa da explosão ainda não foi informada pelo Corpo de Bombeiros, mas um forte cheiro de gás foi sentido no local. Márcio da Costa e Silva, vigilante do estabelecimento, teve parte do corpo queimado com as chamas. Ele recebeu os primeiro socorros e foi levado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Conforme a equipe médica, o funcionário foi atendido com queimaduras na face, tórax, mão e está aguardando um cirurgião plástico para fazer a raspagem. Outro profissional, que também estava no local, não se machucou.

O empreendimento de alto padrão, Vasto Restaurante, ficou destruído com a explosão. (Foto: Reinaldo Junior)

Imóveis afetados

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslocamento de ar da explosão atingiu imóveis a quatro quarteirões. O restaurante Coco Bambu, que fica ao lado, também teve suas estruturas afetadas. Já uma academia e um escritório de advocacia ficaram com o teto completamente destruído. Ainda conforme a corporação, a região está colapsada.

"Abalou toda a estrutura do local. Já fomos até o subsolo do outro restaurante e percebemos o forte odor de gás. Mas o risco de novas explosões é difícil, o risco maior é de desabamento. Por isso, estamos isolando a área e pedindo que as pessoas se retirem", disse o tenente Everton.

