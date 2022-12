Drink servido em cano PVC com ralo viraliza na internet e gera debate: 'Estou na fossa'

Um bar recém-inaugurado no bairro da Aldeota, em Fortaleza, viralizou na internet ao vender um drink chamado "Estou na Fossa", servido em um cano de PVC com ralo. A forma inusitada de disponibilizar a bebida aos clientes chamou atenção dos internautas e gerou um debate se o "copo" era ou não algo tóxico.

Paulo Henrique Ribeiro dos Santos, um dos sócios do Tropicanos, afirmou que o cano de PVC usado não era tóxico e já consultou um médico para ter certeza se estava servindo a bebida em um recipiente seguro. No entanto, para evitar polêmicas, decidiu comprar um copo para encaixar na peça.

"Eu e minha sócia somos muito conectados. A gente viu o cano no tamanho ideal, olhou um para o outro, teve a ideia junto e batizou o nome [do drink] na mesma hora. O nosso lema é: posso estar na fossa, mas eu não vou deixar de me divertir", contou o empresário para o Folha de São Paulo.

O drink "Estou na Fossa" é servido em um cano PVC com ralo. (Foto: Reprodução)

A bebida é uma mistura de 500 ml de destilados, que inclui gin, rum, tequila, vodka e licor de laranja, e custa R$ 29,97, mas o que faz sucesso mesmo é a apresentação. "Aqui em Fortaleza temos o hábito desses botecos e bares de ter um drink bem alcoólico para quando a casa vai fechar e a pessoa quer beber mais umas cinco doses. Mas aqui no nosso bar o drink é servido toda hora e não pode levar o cano de PVC, é nosso", contou ele, afirmando que vende oito drinks por noite.

Entenda o debate na internet

No último domingo (18), assim que um vídeo do drink "Estou na Fossa" foi divulgado, vários internautas entraram em um debate sobre a toxicidade do recipiente. "Sim, eu vou ser CHATO. Ralo de banheiro não é feito com PVC alimentício. Um bar que oferece um drink alcoólico em material não alimentício está intoxicando o cliente. Simplesmente parem", disse um usuários do Twitter.

"Eu to muito indignada com esse tweet, você deu um Google antes pra saber o que é pvc alimentício? Acredito que não. Convido a todos a fazerem isso. Pvc é pvc. Pet é pet, cada plástico tem sua composição", rebateu uma.

"Não passe desinformação, o PVC existe em diversos tipos de plástico e realmente o composto em si não é tóxico, mas cada fabricação é realizada para um uso exatamente para que não haja contaminação entre ranhuras e fendas que possam acumular sujeira.

Há diferenças!", destacou outra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)