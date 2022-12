Mulher decide casar com ela mesma após cansar de esperar pedido do ex-namorado: 'Meu sonho'

Uma mulher de 55 anos, identificada como Renata Moraes, tomou uma atitude ousada após seu ex-namorado, com quem teve um relacionamento de 15 anos, não pedi-la em casamento. Cansada de esperar, a moradora de Santos, no litoral de São Paulo, irá casar com ela mesma em uma cerimônia "sologâmica".

Em conversa com o G1, Renata revelou que sempre sonhou em casar e ter filhos. Ao conhecer seu ex-parceiro e engravidar, os dois decidiram ir morar juntos, mas mesmo ela deixando claro que queria casar, o rapaz nunca tomou a atitude de fazer o pedido.

"Nós nos separamos três vezes nesses 15 anos. E ele sempre com a promessa de que iríamos casar e ele me daria a aliança. Da última vez eu falei: 'agora não dá mais'. Eu esperei que, neste último ano, ele faria a surpresa no dia do meu aniversário, mas não fez. O relacionamento acabou, por conta disso, no mês de julho", disse Renata Moraes.

Por mais que o assunto pareça polêmico e inusitado, Renata alegou que recebeu o apoio dos seus familiares para realizar a cerimônia, e, além de concretizar um desejo pessoal, o casamento servirá de incentivo para outras mulheres.

"No meu caso, é a realização de um sonho que ninguém quis participar. A minha avó sempre falava que eu deveria me colocar sempre em primeiro lugar. Tem gente que acha que é egoísmo falar 'cinco vezes você primeiro', mas não é. Para você estar bem para os outros, você tem que estar bem com você. Eu estou muito feliz em fazer tudo isso”, contou.

Cerimônia

A filha de Renata Moraes irá levar a aliança até o altar. (Foto: Reprodução)

Com direito a vestido azul, buquê, mesa de doces e muito churrasco, a festa está marcada para acontecer no dia 1º de janeiro de 2023, na casa dos tios de Renata. A filha e as sobrinhas irão levar a aliança, enquanto todos os convidados estarão vestidos de branco, com uma camiseta personalizada.

"A cor é um motivo especial, ligada à religião. Vamos ter a oração do evangelho segundo o espiritismo para abrir a cerimônia. Para a benção, a minha tia que é médium e frequenta o espiritismo há muitos anos terá essa função", finalizou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)