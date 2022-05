Mulher casada com boneco 'dá à luz' a bonequinho de pano; vídeo

Uma mulher chamada Meirivone Rocha, de 37 anos, que viralizou após casar com um boneco de pano em dezembro de 2021, chama atenção mais uma vez ao anunciar o nascimento de seu "filho". Ela “deu à luz” um bonequinho no último sábado (21/05) e ainda transmitiu o parto no Youtube.

De acordo com Meirivone, que trabalha como diarista, o objetivo do casamento e, agora, da gravidez é chamar atenção para que ela e o namorado real, de 40 anos, possam conseguir comprar uma casa própria.

Nas redes sociais, a mulher, que mora em Minas Gerais, fez muito sucesso ao contar detalhes sobre a “gestação”. Após ela contar que estava “grávida” do boneco de pano, os fãs e internautas estavam com muitas expectativas para ver como seria a aparência do “bebê”, que ganhou o nome de Marcelinho da Santinha.

Durante o “trabalho de parto”, Meirivone afirmou que é uma mulher “guerreira e trabalhadora”. Ela também declarou que não irá desistir de alegrar as pessoas até que consiga sua casa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)