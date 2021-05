Atleta que mantém relação com bonecas sexuais relata discriminação no esporte

O fisiculturista cazaquistão Yuri Tolochko deu detalhes da discriminação que sofre no meio do esporte. Ele se casou no ano passado com uma boneca sexual, chamada Margo, mas se separou logo depois e, no momento, se relaciona com duas outras bonecas ao mesmo tempo: Luna e Lola. Apesar das aventuras, ele tem enfrentado preconceito.

Em entrevista ao portal Latin Times, Tolochko, que se assumiu pansexual, descreve que, por conta de suas relações com bonecas sexuais, tem sofrido hostilidade dos colegas de profissão, que começaram a pressionar a federação a excluí-lo e a restringir os apoiadores LGBTQ+ das competições.

Segundo Yuri, seus colegas entendem que suas atividades são consideradas imorais e defendem que a associação de minorias à federação fere os sentimentos religiosos e mancha a imagem de outros atletas “dignos”. Além disso, o fisiculturista afirmou ter sido ridicularizado e condenado por ter aparecido em público com roupas femininas.

“Permitam-me lembrar que realizei ações com a imagem feminina para chamar a atenção para os direitos humanos. Por isso fiz uma campanha de apoio às mulheres no Cazaquistão , em apoio às pessoas trans e outras ações”, concluiu.

cé um renomado fisiculturista, com recordes e conquistou duas vezes o título Master of Sports.