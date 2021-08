Discussão, álcool, som alto e velocidade: o que se sabe sobre o acidente que vitimou duas pessoas

Uma discussão de trânsito, som alto, bebida alcoólica e alta velocidade podem estar entre as causas do acidente que matou mãe e filha, na madrugada desta quinta-feira (26), em Belém. Ainda de madrugada, informações colhidas pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) com testemunhas apontam que os condutores seguiam em alta velocidade pela avenida Nazaré quando perderam o controlole e colidiram lateralmente, no cruzamento com a avenida Generalíssimo Deodoro, indicando a possibilidade de uma disputa de "racha".

Segundo informações do delegado Marco Antônio, da Seccional de São Brás, diligências nas proximidades de onde tudo ocorreu chamam atenção para mais uma nuance do acidente: os motoristas teriam discutido um pouco antes da fatalidade, por conta de poluição sonora.

Vale lembrar que um dos carros envolvidos no acidente integrava um grupo de veículos "tunados", ou seja, equipados com um enorme aparato de som.

Após a discussão, teria ocorrido uma espécie de "disputa" entre os condutores, seguida da colisão que matou a pequena Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos, que morreu no Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PMS da 14 de março, nas primeiras horas da madrugada.

Horas depois, a mãe da menina, Renata Corrêa Bezera, também não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência (HMUE), segundo informações do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCR), que foi acionado por volta das 6 horas da manhã remoção do corpo. O estado de saúde mais três pessoas envolvidas na colisão ainda é desconhecido.

No local do crime, um dos veículos envolvidos no acidente segue na avenida Nazaré, completamente destruído por conta da forte colisão. Dentro do automóvel, latinhas de cerveja também indicam que houve consumo de bebida alcoólica, seja por parte dos passageiros, seja por parte dos condutores.