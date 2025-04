Pará: Detran recupera veículos com registro de roubo e furto no final de semana

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) recuperou dois carros com registros de roubo e furto em Marituba e Marabá, no final de semana. Os flagrantes ocorrem durante a Operação Semana Santa e Tiradentes que segue até esta segunda-feira, 21, em 23 municípios. Um dos focos da operação é a identificação e recuperação de veículos com registro de furto e roubo no Sistema de Segurança Pública.

No domingo, 20, os agentes do Detran realizavam ronda na km 17 da BR-316, em Marituba, quando as câmeras da Central de Operações Viárias - Sentinela, identificaram um veículo de passeio da marca GOL com placa de São Paulo e com registro de furto desde agosto de 2024, em Ananindeua.

O veículo trafegava no sentido de saída da cidade, quando foi apontado pelas câmeras de videomonitoramento. Os agentes do Detran abordaram o condutor que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e constataram o registro de crime. Detido em flagrante, o motorista e o veículo foram apresentados às autoridades policiais na delegacia de Marituba para os procedimentos cabíveis.

Ainda no domingo (20/4), um caso semelhante ocorreu em Marabá, no sudeste paraense. Os agentes de fiscalização estavam em operação na Folha 22 quando identificaram um carro de passeio com registro de roubo/furto na própria cidade. Após a abordagem, o condutor alegou que o veículo havia sido roubado, mas que já tinha sido recuperado. O motorista, no entanto, não apresentou qualquer documento que apresentasse legalidade ou propriedade do carro. O condutor foi conduzido para a delegacia para esclarecimentos e identificação do real proprietário.

Em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas, uma motocicleta foi retida pelos agentes do Detran quando estavam em operação no km 01 da PA-453, no acesso à vila de Alter do Chão. O flagrante do veículo roubado ocorreu durante a Lei Seca e na abordagem o condutor alegou que havia esquecido o documento do veículo em casa. Mas, logo depois do suspeito evadir-se do local, o real dono se apresentou aos agentes, informando que havia sido assaltado minutos antes e que o criminoso havia levado a moto. O caso foi registrado na delegacia do município.